Zeit rettet Leben. Je schneller der Arzt beim Patienten, desto besser stehen die Rettungschancen. Notarzt Dr. med. Benjamin Conzen aus Friedrichshafen über die sog. Hilfsfrist und wie schnell Rettungswagen vor Ort sein sollten.

Dr. Benjamin Conzen arbeitet als Notarzt und ist Oberarzt am Medizin Campus Bodensee und Facharzt für Anästhesiologie.

Notarzt und Rettungsdienst: Hilfsfrist im Rettungsdienstgesetz

Wie lange ein Rettungswagen in Baden-Württemberg brauchen darf, um spätestens am Einsatzort zu sein, ist im Rettungsdienstgesetz des Landes festgeschrieben. Die sogenannte Hilfsfrist beträgt in Baden-Württemberg aktuell im Schnitt 10, höchstens 15 Minuten.

Die Realität: Besonders in ländlichen Regionen wie im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb, sind diese Fristen Wunschdenken.

Wie schnell Rettungskräfte in Baden-Württemberg am Einsatzort sind, hat eine SWR-Datenanalyse 2019 gezeigt:

Ärger um die Hilfsfrist: Wie lange darf ein Rettungswagen brauchen?

Im Jahr 2022 gab es eine Änderung der Hilfsfrist: das Land Baden-Württemberg erhöhte sie auf 12 Minuten. Dagegen klagten unter anderem fünf Notärzte – einer von ihnen war Dr. Benjamin Conzen. Anfang Mai hat das Verwaltungsgericht Mannheim die neue Regelung wieder einkassiert. Ausgang aktuell ungewiss.

Wer bezahlt den Rettungswagen?

Rettungswagen und Notarzt: Wie schnell sollte es dauern?

Wie die Notfallhilfe im Land idealerweise sein sollte und wie der Alltag eines Hubschraubernotarztes in Baden-Württemberg aussieht, verrät Dr. Benjamin Conzen in SWR1 Leute.