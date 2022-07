War ein georgisches Flüchtlingskind und machte in Deutschland und Österreich Karriere.

Nini Tsiklauri flüchtete mit ihren Eltern vor dem georgischen Bürgerkrieg aus Tiflis nach Ungarn, bevor sie mit 10 Jahren nach Deutschland kam. Sie machte Karriere als Schauspielerin und Sängerin u.a. in der Kinder- und Jugendserie Schloss Einstein. Zur politischen Aktivistin wurde sie als 15-Jährige, als sie als jüngste Botschafterin Georgiens Angela Merkel bat, beim anstehenden NATO Gipfel 2008 in Bukarest Georgien beizustehen. In Österreich studierte sie Politik und holte die Pulse of Europe Bewegung nach Wien. Im vergangenen Jahr kandidierte sie bei der Europawahl in Österreich für die Liste von NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum.