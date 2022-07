Kämpft gegen Doping und arbeitet als Pfleger für einen Schwerstbehinderten.

Nikodemus Holler kommt aus Mühlacker und ist der etwas andere Radrennfahrer. Er fährt für das Team Bike Aid, das Wert legt auf Solidarität, das soziale Projekte unterstützt und sich sehr klar gegen Doping im Radsport positioniert. Holler fährt mit seinem Rennstall die eher kleineren Rennen – in Afrika, in Asien, in Mittelamerika. Aktuell – im ersten Rennen nach Ausbruch der Corona-Pandemie – hat er den Prolog der Sibiu-Tour in Rumänien gewonnen. Reich wird Nikodemus Holler mit seinem Job nicht, dafür hat er einen sehr sinnvollen Zweitberuf: Er pflegt einen Schwerstbehinderten, der inzwischen für ihn zu einem guten Freund geworden ist.