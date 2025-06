Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai ist bereits zum dritten Mal bei den Nibelungenfestspielen dabei. 2006 und 2007 war sie Kriemhild, diesmal hat sie eine Doppelrolle: Brunhild und den Drachen. In der neuen Fassung "See aus Asche" wird die ganze Geschichte der Nibelungen erzählt – vom Kampf mit dem Drachen bis zum Untergang der Burgunden.

Endlich mal Schluss mit diesem Heldengehabe um Siegfried

Für Jasmin Tabatabai haben beide Figuren, die sie spielt, durchaus Ähnlichkeiten. Beide werden von Siegfried niedergerungen. Der Drache steht für die Natur, die vom Menschen zerstört wird. Brunhild für Frauen, die von einem Mann betrogen und missbraucht werden. "Gut, dass man das jetzt mal deutlicher aus der Perspektive erzählt."

Ein alles entscheidendes Frühstück mit der Regisseurin

Eigentlich will Jasmin Tabatabai den Sommer zuhause in Berlin verbringen. Mit ihrem Mann Andreas Pietschmann, ebenfalls Schauspieler, den drei Kindern und ihrer Mutter. Aber dann kommt das Frühstück mit Regisseurin Mina Salehpour.

Sie reden... und reden… und reden… Auch darüber, dass sie beide in Teheran aufgewachsen sind, eine ähnliche Kindheit im Iran hatten. Und am Ende sagt die Schauspielerin zu.

Ein Sommer in Worms

Sie freut sich sehr, wieder dabei zu sein. Dass die Geschichte der Nibelungen am Originalschauplatz vor dem Wormser Dom stattfindet, ist für sie was Einmaliges. "Ich fahre während der Probenzeit nur vielleicht einmal nach Hause, um zu gucken, ob alles klar ist, ansonsten bleibe ich in Worms."

Schauspielerin und Musikerin

Der Film "Bandits" ist Ende der 90er ihr Durchbruch. Über 20 Jahre ermittelt sie in der ZDF-Serie "Letzte Spur Berlin" als Kommissarin Mina Amiri. 2024 ist Schluss. Als Sängerin liebt sie Jazz und Swing. Und fast schon Tradition: Regelmäßig covert sie mit ihrer Band einen Song von Reinhard Mey. So wie "Männer im Baumarkt". Durchaus ein Umfeld, in dem sie sich gut auskennt. "Schlagbohrmaschinen find' ich super. Wenn Du – wie ich - in Berlin mehrfach umgezogen bist, wird sie Dein bester Freund."