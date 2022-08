Neven Subotić | Ex-Fußballer | Vom Fußballprofi zum Heiligen

Neven Subotić nahm als Fußballer alles mit: etliche Titel, großes Haus und dickes Auto. Spielte unter anderem für den 1. FSV Mainz 05 und 10 Jahre für Borussia Dortmund. Doch noch während der aktiven Karriere hat er alles überdacht und seine Schlüsse gezogen. Warum verdient er als Bundesligaprofi Millionen und andere können von einem Job allein nicht leben?

Subotić gründete eine Stiftung, um den Armen in Afrika zu helfen. So lässt er etwa Brunnen bauen, um den Menschen den Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Damit die gesammelten Spendengelder auch komplett dort ankommen, wo sie gebraucht werden, übernimmt Subotić zum Beispiel Verwaltungs- und Reisekosten.

Mittlerweile zählt der Ex-Profi das Fußball-Business an und fordert von den "Riesengroß"-Verdienern, dass jeder sehr viel für mehr Gerechtigkeit tun könnte. Das kommt aber nicht unbedingt überall gut an. Neven Subotić: einst selbst Teil des Geschäfts - jetzt möchte er, dass mehr geteilt wird.

Moderation: Jens Wolters