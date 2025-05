Prof. Nils Kroemer erforscht, wie sich Motivation gezielt beeinflussen lässt. Das könnte bei Depressionen, Adipositas oder Essstörungen helfen.

Was treibt uns an? Die Aussicht auf Belohnung oder die Ziele, die wir uns selbst setzen? Woran liegt es, dass der eine sich besser motivieren kann als die andere? Und warum kann die eine auf die Schokolade zwischendurch gut verzichten, während dem anderen das unglaublich schwer fällt?

Depressionen und Essstörungen: hilft gezielte Nerven-Stimulation?

Prof. Nils Kroemer erforscht, wie sich Motivation gezielt beeinflussen lässt: z.B. über die Darm-Hirn-Achse und über nicht invasive Hirnstimulation. Gibt's Bauchgefühle auf Knopfdruck? Kann man Motivation durch eine Stimulation des Vagusnervs regulieren? Weitere Fragen, denen Prof. Nils Kroemer nachgeht.

So könnte die Stimulation des Vagusnervs auch bei Depressionen, Adipositas und Essstörungen helfen, Körpersignale wiederherzustellen. Prof. Nils Kroemer leitet eine Arbeitsgruppe zu neurobiologischen Grundlagen von Motivation, Handlungen und Verlangen am Uniklinikum Tübingen und ist Professor für Medizinische Psychologie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Bonn.