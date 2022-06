Sängerin und Pop-Ikone

Nena ist die erfolgreichste deutsche Sängerin, mit mehr als 25 Millionen verkauften Tonträgern. Für viele gilt Nena als einzige "Überlebende" der "Neuen Deutschen Welle", 1983 wurde sie mit dem Hit "99 Luftballons" international erfolgreich, belegte Platz 1 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien, Platz 2 in den amerikanischen Charts. 2017 feierte Nena ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. In diesem Sommer ist sie auf "Nichts versäumt"-Tour. Begonnen hatte Nena ihre Karriere in einer Hagener Disco, mit der Band "The Stripes". Sie gründete ihre eigene Band und hatte mit 24 Jahren schon 11 goldene Schallplatten. Nena ist Pop-Ikone, Mutter, Oma, Gründerin einer Freien Schule in Hamburg und Castingshow-Jurorin.