Wer sich anstrengt, wird auch erfolgreich? Nein, sagt unsere Gästin Natalya Nepomnyashcha in "Erzähl mir was Neues". Denn die soziale Herkunft und das Elternhaus entscheiden immer noch stark über den späteren Lebensweg junger Menschen in Deutschland. “Das deutsche Schulsystem raubt vielen Kindern ihre Chancen”, sagt sie im Gespräch mit Wolfgang Heim.

2016 gründete Natalya Nepomnyashcha deshalb ehrenamtliche die Organisation Netzwerk Chancen, die sich für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit einsetzt und ihre Mitglieder gezielt und individuell fördert. Unterstützung, die Natalya Nepomnyashcha selbst auf ihrem Weg nicht bekam: Mit elf Jahren zieht sie mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Deutschland, wo sie die Realschule besucht. Ihre Eltern konnten in Deutschland nie einen Job finden und leben seit vielen Jahren von Hartz IV. Aber Natalya Nepomnyashcha gibt nicht auf Schnell lernt sie die Sprache und ist bald Klassenbeste. Doch als sie nach der neunten Klasse aufs Gymnasium wechseln will, wird sie vom dortigen Schulleiter nur ausgelacht. Es ist auch die Wut über die Ungerechtigkeit, die sie weiter kämpfen lässt: Sie schließt mehrere Ausbildungen und ein Masterstudium in London ab – heute arbeitet sie erfolgreich in einer großen Unternehmensberatung.