Flucht von Ungarn nach Gerlingen

Wer einen der gefragtesten Musik-Produzenten in Deutschland sucht, muss zum Starnberger See. Dort lebt und arbeitet Leslie Mandoki heute.

Sein Weg in Deutschland begann allerdings in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg. Als junger Mann flüchtete er gemeinsam mit einem Freund von Ungarn nach Deutschland und fand beim Gerlinger Ehepaar Solter ein neues Zuhause.

»Eigentlich haben wir es diesen beiden, die wir lange nach Ihrem Tod immer noch "Mutti und Vati" nennen, zu verdanken, dass wir Deutsche geworden sind. Sie haben uns nicht nur unterstützt, sondern auch ein Deutschland vermittelt, das sehr offen, herzlich, verständnisvoll, liberal und engagiert war. So konnten wir ein liebenswertes und sehr tolerantes Land als unsere neue Heimat definieren.«



Dschingis Khan, Phil Collins und die Mandoki Soulmates

Leslie Mandokis Karriere als Musiker begann, als er Bandmitglied der Popgruppe Dschingis Khan wurde. Später gründete er das Allstar-Projekt Mandoki Soulmates, bei dem er mit vielen bekannten Künstlern zusammenarbeitet – bis heute. Zu dem gehören und gehörten u.a. Supertramp und Toto, oder auch Jazzmusiker Till Brönner. Als Musikproduzent arbeitete Mandoki schon mit Phil Collins, Chaka Khan oder Lionel Richie zusammen.