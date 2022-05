per Mail teilen

Vor fast 30 Jahren, Ende der 80er, haben sich in Stuttgart ein paar Jungs getroffen, die neue Musik machen und berühmt werden wollten. Einer von ihnen: Thomas D - und so wurde Thomas D Mitbegründer einer Band, die eine wahrhaft beeindruckende Karriere gemacht hat: Die Fantastischen Vier sind längst zur HipHop-Legende geworden und Thomas D, der auch solo erfolgreich unterwegs ist, ist zu Gast in "SWR1 Leute".