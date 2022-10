Patricia Küll moderiert die "Landesschau Rheinland-Pfalz" und kommentiert für das Erste den Mainzer Rosenmontagszug. Wie gewinnt man Lebensfreude und trifft gute Entscheidungen?

Monika Werneke

"Denn wir werden Schwestern bleiben"

So heißt der erste Roman, den Patricia Küll geschrieben hat. In ihm hat sie den tragischen Unfalltod ihrer jüngsten Schwester, die mit 44 aus dem Fenster gestürzt ist, literarisch verarbeitet. Doch während sie sich in Wirklichkeit mit dem Tod der Schwester abfinden muss, bekommen die Schwestern in ihrem Roman nochmal eine zweite Chance.

Der richtige Blickwinkel

»Nicht die Art der Katstrophe versaut uns das Leben, sondern wie wir darauf schauen.«

Davon ist Patricia Küll überzeugt. Was macht ein gutes Leben aus? Und wie schafft man sich selbst ein gutes Leben? Darüber hat sie in ihrer Coachingausbildung viel gelernt und gibt das in ihren Lesungen und Vorträgen weiter.

Neben ihren Moderationen schreibt sie auch Bücher

Patricia Küll ist 1968 in München geboren. Nachdem sie bei mehreren Radiosendern gearbeitet und in Frankfurt Germanistik und Soziologie studiert hat, welchselte sie vor die Kamera und moderiert beim SWR-Fernsehen seit 1997 Sendungen wie "Kaffee oder Tee", "Rat und Tat" sowie die "Landesschau" und "Landesart". Vor ihrem ersten Roman veröffentlichte sie drei Sachbücher: "Now! Am liebsten geht es mir gut!", "Ab heute singe ich unter der Dusche" und "Kopf zerbrechen oder dem Herzen folgen".