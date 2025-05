Nova Meierhenrich: "Mein verrücktes Onlineshopping: Samenspender gesucht!"

per Mail teilen

Nova Meierhenrich hat ein Buch über ihren unerfüllten Kinderwunsch geschrieben. In "Lebensschlenker" schildert sie all ihre Versuche, die sie unternommen hat – alle ohne Erfolg.

Kein Partner für den Kinderwunsch? Künstliche Befruchtung von Samenspender

Mit Ende 30 tickt die biologische Uhr von Schauspielerin und Moderatorin Nova Meierhenrich schon sehr laut. "Es war aber kein Ritter auf einem weißen Ross in Sicht." Deshalb entscheidet sie sich für eine künstliche Befruchtung mit dem Sperma eines Samenspenders. In Deutschland ist damals die Behandlung für eine Alleinstehende nicht geklärt, deshalb fährt sie nach Dänemark. Immer wieder. Alleine. Bis auf ihre Mutter und eine Freundin ist niemand eingeweiht.

Samenspender "Gordon" beim Onlineshopping gefunden

Einen Mann, mit dem ich mich verabreden würde, in den ich mich verlieben könnte.

Nova Meierhenrich bezeichnet es selbst als ihren absurdesten Einkauf im Internet: Den geeigneten Samenspender für ihr Wunschkind zu finden. Einige Gläser Rotwein gehen in der Nacht drauf – dann bucht sie auf dem Portal das "erweiterte Profil" und klickt alles an, was ihr wichtig ist.

Bester Treffer ist "Gordon". Sein Samen geht dann auf Trockeneis gebettet Richtung Klinik in Kopenhagen.

Hormonspritzen immer in der Handtasche

Nach sechs Versuchen mit Künstlicher Befruchtung ist für Nova Meierhenrich Schluss. Es klappt nicht, sie wird nicht schwanger. Zu dem Zeitpunkt ist sie psychisch am Ende, finanziell hat sie schon viel mehr investiert, als sie eigentlich wollte. Sie verabschiedet sich von ihrem Kinderwunsch.

Nova Meierhenrich – die Frau für den roten Teppich

Nova Meierhenrich ist knapp 30 Jahre im Job als Moderatorin und Schauspielerin. Angefangen mit MTV, VIVA und Bravo TV. Sie ist die Frau für den roten Teppich: Oscars, Golden Globes, Grammy, Berlinale. Am meisten überrascht hat sie Hollywoodstar Nicole Kidman. "Ich dachte, da kommt eine kühle Blonde, aber abseits der Scheinwerfer hat sie die derbsten Witze gerissen, fröhlich Bier getrunken, alles über Fußball gewusst und die lauteste Lache von allen am Tisch gehabt."