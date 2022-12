Schauspieler, Musicaldarsteller und Fernsehmoderator

Ralph Morgenstern zählt zu Deutschlands schillerndsten Bühnenkünstlern. Neben bekannten Fernsehsendungen wie "Blond am Freitag" oder "Kaffeeklatsch" stand sein Name auf der Besetzung von großen Inszenierungen wie Offenbachs Oper "Die Banditen" oder Goethes Schauspiel "Faust". An der Kölner Oper und dem Kölner Schauspielhaus stand er als festes Ensemblemitglied acht Jahre auf der Bühne.

Ralph Morgenstern als Kardinal Großinquisitor in Schillers "Don Karlos"

Karrierestart im Fernsehen mit Hella von Sinnen

Ralph Morgenstern ist Kind musikalischer Eltern, seine Großtante war Sängerin an der Kölner Oper. Nach einer Ausbildung zum Erzieher gründete er eine Band, wirkte als Performancekünstler und landete beim Film. Am Kölner Theater übernahm er erste Rollen, 1992 startete seine Fernsehkarriere in einer gemeinsamen Show mit Hella von Sinnen.

Kinderbild: Ralph Morgenstern mit seiner Mutter

Rolle im Marylin Monroe Musical "Sugar"

2020/21 stand Ralph Morgenstern in Schillers "Don Karlos" am Schauspiel Köln und in der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig mit "Boeing Boeing" auf der Bühne. In "Sugar", dem Musical nach dem Film "Manche mögen's heiß" mit Marylin Monroe ist Ralph Morgenstern an den Schauspielbühnen Stuttgart bis zum 28. Januar 2023 zu sehen. Über seine Leidenschaft für die unterschiedlichsten Bühnen und seine Rolle als heiratswilliger Millionär Osgood Fielding erzählt Ralph Morgenstern in SWR1 Leute.