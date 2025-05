Mode- und Musikfotograf Axl Jansen

Falco, Fanta 4, Chanel und Dior: Axl Jansen fotografiert die ganz Großen. Zurück in der Heimat Baden-Württemberg zeigt er, worauf es ankommt und was das perfekte Bild ausmacht.

Wie hat Axl Jansen das geschafft? Der Baden-Württemberger ist als Fotograf bei den Größen der Branchen unterwegs. Zunächst ist er als Musikfotograf berühmt geworden, später dann auch als Fotograf für verschiedene Modelabel. Auch Freundeskreis, TicTacToe, die Leningrad Cowboys, Nina Hagen oder die Models von Jean Paul Gautier waren schon vor seiner Kamera.

Aus dem Ländle in die Welt und wieder zurück

Geboren ist Axl Jansen in Bönnigheim, aufgewachsen in Besigheim und beruflich unterwegs war er schon in den Weltmetropolen. Nach Berlin und London hat er neun Jahre in Paris verbracht. Inzwischen ist der Fotograf wieder im Ländle zu Hause, präsentierte seine Werke in Esslingen und der Landesvertretung in Berlin. In SWR1 Leute spricht er über seinen Weg, die Kunst der Fotografie und was das perfekte Bild.