Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht in SWR1 Leute über aktuelle Krisen: Wo steht Baden-Württemberg?

Winfried Kretschmann (Grüne) ist seit bald 13 Jahren Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Doch die aktuelle Zeit dürfte auch für ihn zu den schwierigsten Phasen seiner Amtszeit gehören: Die Wirtschaft, auch in Baden-Württemberg, steckt in der Rezession, viele Menschen sind unzufrieden mit der Regierungsarbeit im Bund und im Land und die Ablehnung gegenüber der Demokratie nimmt in vielen Teilen der Bevölkerung besorgniserregend zu.

Kretschmanns selbst gesteckte Zielsetzung als Ministerpräsident ist es, Baden-Württemberg "ökologisch und sozial zu erneuern". Inzwischen gilt der 75-Jährige, der als Student Flugblätter für eine maoistische Gruppierung verfasste, längst als der bürgerlich-konservative unter den BW-Grünen, jener Partei, die er 1979 selbst mit gründete: Eine breite Debatte um Gendersprache "bringt nichts", sagte er kürzlich und wies nach den desolaten Ergebnissen der Pisa-Studie in einem Interview auch die Eltern auf ihre Eigenverantwortung in Sachen Bildung hin.

Wohin steuert Baden-Württemberg?

Für all das gab es eine Menge Kritik. Dennoch: Der ehemalige Lehrer und heutige Ministerpräsident Kretschmann ist weiterhin sehr beliebt im Land. Die Probleme allerdings bleiben: zu wenig KiTa-Plätze, Bildungsmisere und die schlechte Ausstattung vieler Schulen und ein Rückgang der Wirtschaftsleistung auch im Musterland Baden-Württemberg. Die Liste ließe sich fortführen. Wird der Ministerpräsident in seiner letzten Amtsperiode diese Probleme noch substantiell anpacken und lösen können? In den letzten Jahren mehrte sich zudem auch Kritik an Kretschmanns Regierungsstil: "Präsidial" sei der und die Entscheidungen würden oft nach "Gutsherrenart" getroffen. Für viele ist Kretschmann aber weiterhin eine integre Persönlichkeit, mahnende Stimme und der kümmernde Landesvater.

Wie sehen die Konzepte des Ministerpräsidenten für die drängenden Fragen der Gegenwart und der Zukunft aus? Wie will er die Menschen im Land weiterhin für die Staatsform "Demokratie" begeistern? Und wer wird im Landtagswahlkampf 2026 in Baden-Württemberg seine Nachfolge als Spitzenkandidat der Grünen antreten? Diese Fragen besprechen wir mit Winfried Kretschmann in SWR1 Leute.