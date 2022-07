Leitet seit fast 30 Jahren die Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg und analysiert gesellschaftliche Veränderungen.

Die Demokratie auf dem Prüfstand – in diesen turbulenten und schwierigen Zeiten ist nichts mehr so, wie es war. Und selten, siehe Corona, waren Herausforderungen und Risiken für die Regierenden in diesem Land größer. Dazu kommt: 2021 wird ein Superwahljahr – mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März und der Bundestagswahl im September. Der Politikwissenschaftler Michael Wehner leitet seit fast 30 Jahren die Außenstelle Freiburg der Landeszentrale für politische Bildung. Er ist ein exzellenter Kenner der politischen Verhältnisse in Deutschland.