Das Tempo war atemberaubend. Nachdem die ersten Fälle von Covid-19 Ende Dezember 2019 der WHO gemeldet wurden, wurde bereits etwa ein Jahr später zum ersten Mal gegen die Krankheit geimpft. Üblicherweise vergehen bei der Entwicklung von Impfstoffen Jahre. Wieso ging es diesmal so schnell? Filmemacher Michael Schindhelm hat das Biontech Gründerehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci und sein Forscherteam mit der Kamera begleitet. Die Arte-Dokumentation „Mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff“ zeigt die rasante Entwicklung des Impfstoffs, die wie ein Wissenschaftsmärchen anmutet. Und sie zeigt, wie das Forscherpaar, sein ganzes Geschäftsmodell radikal umstellte. Dokumentarfilmer Michael Schindhelm ist ausgebildeter Quantenmechaniker. Er arbeitete am Zentralinstitut für physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin. Als Theaterleiter ging er nach Nordhausen, Gera, Altenburg und Basel. Er war Generaldirektor der Berliner Opernstiftung und Kulturmanager in Dubai. Als Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Kulturforscher ist er heute international tätig.

Moderation: Nicole Köster mehr...