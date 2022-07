per Mail teilen

Arbeitet am Klinikum Stuttgart und hilft Corona-Hinterbliebenen.

Sein Job ist in dieser harten Corona-Zeit einer der härtesten. Michael Kloss arbeitet im Klinikum Stuttgart als Patientenbetreuer. Er hält für Menschen, die als Corona-Patienten auf der Intensivstation liegen, die künstlich beatmet werden müssen, die Covid-19 vielleicht nicht überleben werden, den Kontakt mit den Angehörigen, versucht, Halt und Beistand zu geben. Michael Kloss, von Beruf Unternehmensberater, hat Erfahrung im Umgang mit Menschen, die plötzlich und aus heiterem Himmel in existentielle Ausnahmesituationen geraten. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet er ehrenamtlich im Kriseninterventionsteam KIT der Johanniter in Stuttgart.