Sieht in Indien die kommende Supermacht.

In Kürze wird es mehr Einwohner zählen als jedes andere Land der Erde. In Indien kommen jedes Jahr 15 Millionen Menschen hinzu. Aktuell ist Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. In absehbarer Zeit wird es den Status einer Superpower mit den USA und China teilen, davon ist Michael Braun Alexander überzeugt. „An den beiden Leitbörsen in Mumbai sind mehr Unternehmen notiert als in New York. Und Indiens IT-Sektor spielt selbst im Silicon Valley eine Schlüsselrolle“, sagt Michael Braun Alexander. Der Wirtschaftsjournalist arbeitete als Auslandskorrespondent in Mumbai, London und New York. Er leitete als Chefredakteur das Anlegermagazin Finanzen/€uro und lebt und arbeitet seit 2014 in Berlin und Indien.