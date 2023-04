Mit Fakten aufklären: Was lief falsch während der Corona Pandemie?

privat

Corona: politische und wissenschaftliche Aufarbeitung

Ihr oberstes Ziel ist es, aufzuklären. So wie in ihrem aktuellen Buch, in dem sie das Weltwirtschaftsforum WEF in den Mittelpunkt stellt: "Die Krake von Davos. Angriff des WEF auf die Demokratie". Darin zeigt die Deutsch-Italienische Journalistin Miryam Muhm, wie ein kleiner Zirkel globaler Unternehmen die ganze Welt unter seine Kontrolle bringen will. Dabei legt sie großen Wert darauf, sich an Fakten zu halten. Welche dabei allerdings wahr sind und welche nicht, das wird zunehmend schwerer zu unterscheiden - Miryam Muhm hat sich als Journalistin auf medizinische und naturwissenschaftliche Themen spezialisiert. Eine Aufgabe, die während und nach der Coronapandemie eine ganz neue Dimension bekam.

Nach der Corona-Pandemie: wie verlorenes Vertrauen wiedergewinnen?

Jetzt, nach drei Jahren Pandemie und zahlreichen, zum Teil heftig umstrittenen Maßnahmen, folgt die Rückschau - und die Rufe nach einer politischen und wissenschaftlichen Aufklärung sind laut. Hätten Alten- und Pflegeheime besser geschützt werden müssen? Waren die langen Kita- und Schulschließungen gerechtfertigt? Wurde zu viel getestet und hätte man bei der Corona-Schutzimpfung besser zwischen den Risikogruppen unterscheiden müssen? Haben wir zu wenig unterschiedlichen Stimmen in der Wissenschaft zugehört?

Pandemie & Politik: wie bereiten wir uns auf die Zukunft vor?

Klar ist: All diese Fragen müssen nüchtern und wissenschaftlich geordnet aufgearbeitet werden, um verlorenes Vertrauen in der Gesellschaft wiederherzustellen und für eventuelle zukünftige Pandemien besser gerüstet zu sein. Wie das geschehen kann und was bereits klar ist, darüber sprechen wir mit Miryam Muhm in SWR1 Leute.