Korrespondent Markus Spieker war dabei, als die Taliban Kabul und Afghanistan übernahmen. Wie hat sich das Land verändert und warum ist die internationale Politik gescheitert?

picture-alliance / Reportdienste abaca | Yaghobzadeh Rafael

Chaotischer Truppenabzug aus Afghanistan

Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban in Afghanistan die Macht. Es war der Beginn vom abrupten Ende des internationalen Engagements in dem Land am Hindukusch. Es folgten chaotische Szenen am Kabuler Flughafen beim Abzug der deutschen Truppen.

Machtübernahme der Taliban - Scheitern der Politik

Einer der Wenigen, die damals noch über den 15. August hinaus im Land blieben und berichteten, war Markus Spieker. Er hat beobachtet, wie sich z.B. die Situation der Frauen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban verändert hat.

»Mein Eindruck ist, dass man weniger Frauen in der Stadt sieht als früher und mehr Frauen mit Burkas. [...] Alle gebildeten Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, sagen, sie erwarten nur Schlechtes in den nächsten Wochen und Monaten von dem neuen Regime.«

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Oliver Weiken

Spieker ist Journalist und Autor, promovierter Historiker und war ARD-Korrespondent in Berlin. Zwischen 2014 und 2018 leitete er das ARD-Studio in Neu-Delhi und war als Korrespondent für Südasien zuständig. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland ist er beim MDR in Leipzig tätig. Er berichtet, wie er die Machtübernahme vor Ort in Kabul erlebt hat, was sich seitdem im Land verändert hat und wie die internationale Politik in Afghanistan scheiterte.