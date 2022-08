Eine Lüge, die jahrhundertelang Macht sicherte: Die Konstantinische Schenkung. „Wir übergeben unseren Palast, wie auch die Provinzen der Stadt Rom und Gesamtitaliens unserem Vater Silvester, dem Papst aller.“ So steht es in einer Schenkungsurkunde aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Kaiser Constantin gab sie angeblich dem Papst. Mit diesem Dokument rechtfertigten alle nachfolgenden Päpste ihre Macht. Erst im 15. Jahrhundert wurde die Urkunde als Fälschung entlarvt: die Menschen in der Zeit, in der die Urkunde angeblich geschrieben wurde, sprachen ein völlig anderes Latein. Und: die Stadt „Constantinopel“, die im Dokument erwähnt wird, hieß damals noch gar nicht so!

