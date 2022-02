»... Das wissen wir alle. Der Kaffeevollautomat. Das Passagierflugzeug. Die Beziehung. Die Bedienung des neuen Telefons. Die Steuererklärung. Alles kompliziert. Im Englischen spricht man von 'a lot of moving parts'. Wenn also verschiedene Teile gleichzeitig in Bewegung sind, voneinander abhängen und man schnell den Überblick verliert, dann ist etwas kompliziert. Aber sind komplizierte Dinge auch komplex... verflochten, vielschichtig?«