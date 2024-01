Theologin Martina Kumlehn: Religion – Halt in schlechten Zeiten oder nicht mehr zeitgemäß?

Trotz der aktuellen Krisen in der Welt steigt die Zahl der Kirchenaustritte. Kann Religion den Menschen noch Halt geben oder ist sie nicht mehr zeitgemäß?

Es scheint, als schwinde die Zuversicht mehr und mehr in diesen Zeiten: Die Pandemie, Kriege, der Klimawandel, die Krisen in Wirtschaft und Politik – diese Themen beschäftigen uns und die Eine geht besser damit um als der Andere. Eigentlich ist das eine Situation, in der Kirche und Religion gefragter sein könnten. Martina Kumlehn ist Theologin und beschäftigt sich unter anderem mit dem Umgang mit Krisen und einer Neusortierung von Selbst, Welt und Gott. Ihr ist nicht verborgen geblieben, dass immer mehr Menschen in den vergangenen Jahren aus der Kirche ausgetreten sind. Deshalb stellt sie sich die Frage, ob der Glaube noch eine Hilfe im Alltag ist oder ob die Menschen eher nach anderen Helfern suchen.