per Mail teilen

»Wir sind davon überzeugt, dass Nahrung, Bildung und Wohnraum ein Menschenrecht ist. Diese Punkte bilden den Grundstein für ein selbständiges Leben in Würde.«

Markus Brandstetter

Vorbild Cap Anamur: "radikale Humanität" als Grundsatz

Großes Vorbild für Markus Brandstetter aus Reutlingen: Rupert Neudeck, der mit gecharterten Schiffen Bootsflüchtlinge aus dem südvietnamesischen Meer rettete. Dessen Prinzip der "radikalen Humanität" hat er übernommen: Menschen helfen, Leben retten und das um jeden Preis. Deswegen hat er vor mehr als fünf Jahren die Hilfsorganisation "3 Musketiere Reutlingen" aufgebaut.

Mit einem fast 20-köpfigen Team, das überwiegend ehrenamtlich arbeitet, hilft Brandstetter Menschen auf zwei Kontinenten. Dabei achtet er auf einen kleinen Verwaltungsapparat – so können über 95 Prozent der Projektmittel auch wirklich in die Durchführung und Entwicklung fließen.

3 Musketiere Reutlingen 2016 gegründet

Gegründet wurde die Organisation "3 Musketiere Reutlingen" Anfang 2016. Damals waren sie noch zu dritt.

»Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen aus dem syrischen Krisengebiet und anderen schutzbedürftigen Menschen in und aus Krisen- und Katastrophengebieten, direkt vor Ort, dort wo Unterstützung dringend benötigt wird, unseren Beistand zu leisten. Wir leisten humanitäre Nothilfe und entwickeln nachhaltige Bildungsprojekte.«

​Krieg in der Ukraine verändert die Reutlinger Hilfsorganisation

Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich auch das Team der "3 Musketiere Reutlingen" gewandelt: Andy gehört mittlerweile zum Team. Ein Mann von vor Ort, der dort Lager und Einsätze koordiniert. Markus Brandstetter war seit Kriegsbeginn insgesamt sieben Monate in der Ukraine. Monatlich bringt seine Organisation 40 Tonnen Hilfsgüter in die betroffene Region.

Zweite Säule: Hilfe für Frauen im "Empowerment Center"

Als "erste Säule" ihrer Arbeit sehen die Reutlinger "Emergency Aid" ("Nothilfe"): die Unterstützung für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und wegen Krieg, Gewalt, Terror oder auch den klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen ihre Heimat verlassen mussten. Dabei – so betonen sie – machen sie keine Unterschiede nach Hautfarbe, Herkunft oder Religion.

»Die zweite Säule ist die nachhaltige Unterstützung für benachteiligte Frauen, in Form unseres 'Woman Education & Empowerment Centers' KEP in Izmir, das wir Anfang 2021, nach über 1,5 Jahren der Planung, eröffnet haben um dort Frauen Wege aufzuzeigen, ein selbständiges und würdevolles Leben gestalten zu können.«

Problematisch: die nachlassende Spendenbereitschaft

Brandstetter hat aber auch festgestellt, dass die enorme Spendenbereitschaft aus dem vergangenen Jahr nun nachgelassen hat. Das bereitet den "3 Musketiere Reutlingen" gewisse Sorgen. Wenn nicht genügend Spenden eingehen, sei der Einsatz für die gute Sache nicht gesichert. Im Moment reiche das Budget noch für einige Monate, so Brandstetter.