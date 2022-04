Marieluise Beck | Politikerin und Menschenrechtlerin

per Mail teilen

Der russische Krieg in der Ukraine beschäftigt Marieluise Beck in doppelter Hinsicht. Zum einen sind Russland und Osteuropa für die langjährige grüne Bundestagsabgeordnete seit langem ihr Thema. Zum anderen hält sie gleichfalls seit langem Kontakt zu Oppositionellen und Menschenrechtsaktivisten und Vertretern einer Zivilgesellschaft, die massiv bedroht und eingeschüchtert sind. Sie hat in Moskau den Schauprozess gegen Chodorkowski erlebt. Und sie hat viel früher als andere vor Putin gewarnt. Marieluise Beck hat zusammen mit ihrem Mann, dem Grünen-Politiker Ralf Fücks, das "Zentrum Liberale Moderne" gegründet.

Moderation: Wolfgang Heim