Wenn Marcell Engel gerufen wird, dann geht es darum, sauber zu machen. Was er sieht, ist manchmal hart an der Belastungsgrenze. Ob Leichenfund, Katastrophenschutz, Schädlingsbekämpfung, Desinfektion oder Hygiene.Mit seinem Unternehmen bietet er mehr als 50 Dienstleistungen an. Er selbst hat schon mehr als 5.000 Tatortreinigungen durchgeführt und weitere 10.000 begleitet. Wie Erlebnisse am Tatort seine Sichtweise auf das Leben verändert haben und was wir von den Toten lernen können, das berichtet Marcell Engel in SWR1 Leute. mehr...