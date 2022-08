Berichtete fünf Jahre für den ARD Hörfunk aus Paris und erlebte den Brand von Notre Dame.

Der Brand von Notre Dame, die Demonstrationen der Gelbwesten, der Coronaschock in der am dichtesten besiedelten Stadt Europas – all dieses hat Marcel Wagner live in Paris erlebt. Fünf Jahre war der SWR Kollege Marcel Wagner ARD Hörfunkkorrespondent in Frankreich, hat in Paris gelebt und gearbeitet - und ein Land erlebt, in dem die gesellschaftlichen, sozialen und politischen Spannungen – wie in anderen europäischen Ländern auch – deutlich zugenommen haben.