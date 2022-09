Er ist für das nächtliche Leben im öffentlichen Raum in Mannheim verantwortlich. Dazu gehört mehr als nur Feiern - wie kann die Stadt nachts für alle funktionieren?

Er war früher schon in der Szene unterwegs. Da als DJ oder Veranstalter. Jetzt ist er Mannheims Nachtbürgermeister: Robert Gaa. Zu seiner grundsätzlichen Jobbeschreibung gehört die Vermittlung zwischen Clubs und Kneipen auf der einen Seite und den Anwohnern auf der anderen.

»Ich glaube, jetzt ist es einfach ganz wichtig zu schauen, wie wir in den nächsten Jahren auch öffentliche Räume innerhalb der Stadt schaffen können. Wo Leute sich aufhalten können, wo sie vielleicht wieder mit der Bluetooth-Box Musik hören können, ohne dass sie direkt Anwohner stören.«

Erste Erfolge als Nachtbürgermeister

Beschwerden von Menschen, die nahe an Lautstärke intensiven Orten leben sind zurückgegangen in Mannheim. Aber in Zeiten der Pandemie gehört zu Robert Gaas Aufgaben nicht weniger als die Rettung der gesamten Szene in Mannheim. Dafür ist er auch im internationalen Austausch etwa mit Verantwortlichen in New York, London oder Brüssel. Wie gehen andere Städte in der ganzen Welt mit der Situation um? Gaa möchte alte Regeln aufbrechen, Sperrstunden abschaffen und Freiflächen entstehen lassen. Der Nachtbürgermeister ist ein Vollzeitjob. Nicht nur wenn es dunkel wird.