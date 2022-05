Stunden, die verzaubern

Berühmtester Magier der Welt

Als er zehn Jahre alt war, schenkte ihm sein Opa einen Zauberkasten, heute ist Hans Klok der berühmteste Zauberkünstler der Welt. Er befreit sich von seinen Fesseln, wenn er in einem Kasten mit Wasser eingesperrt ist, er lässt einen Elefanten verschwinden und er ließ zur Eröffnung der Fußball-WM in Deutschland vor 500 Millionen Fernsehzuschauern den Pokal erscheinen. In SWR1 Leute spricht er über seine Shows in Las Vegas, seine neue Tour durch Deutschland und seine Illusionen.

Hans Klok zeigt in SWR1 Leute sein Können: