dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck

Atemnot, Fatigue & Depression als Folge von Covid-19

Dr. Jördis Frommhold ist die führende Expertin zum Thema "Long Covid" in Deutschland. Die Lungenfachärztin und Chefärztin der MEDIAN Klinik in Heiligendamm behandelt mit ihrem Team zahlreiche Patienten mit Spät- und Langzeitfolgen nach einer Sars-Cov-2 Infektion. Denn für rund ein Fünftel aller Covid-19-Patienten ist die Erkrankung nach der akuten Phase nicht vorbei.

Long Covid trotz Corona-Impfung und -Booster

Bei den derzeit immer noch hohen Infektionszahlen mit Hunderttausenden Erkrankten muss in den nächsten Monaten mit einer erheblichen Anzahl an Long Covid-Fällen gerechnet werden. Nach wie vor ist die Erkrankung nicht ausreichend erforscht: Die meisten Patienten leiden unter Müdigkeit, dem sogenannten "Fatigue-Syndrom", unter Atemnot und Erschöpfungszuständen, aber auch unter depressiven Verstimmungen. Auch viele junge, geimpfte und geboosterte Menschen sind betroffen. Die Folge: Langwierige Verläufe, die auch zu hohen Krankenständen führen.

Wo finden Betroffene eine Long Covid-Ambulanz oder Reha?

Über die vielfältigen Spätfolgen der Infektionen, ihre Erfahrungen aus der Praxis in der Klinik in Heiligendamm und warum mehr Forschung zum Thema Long Covid jetzt so wichtig ist, sprechen wir mit Dr. Jördis Frommhold in SWR1 Leute.