Luigi Pantisano: Die Linke-Kandidat aus Baden-Württemberg

Vor der Bundestagswahl 2025 sind Spitzenpolitiker:innen aus Baden-Württemberg in SWR1 Leute. Wir sprechen mit Luigi Pantisano, DIE LINKE .

Am 23. Februar wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Es ist eine vorgezogene Neuwahl, nach dem Bruch der Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP im November 2024 und der Auflösung des Deutschen Bundestages durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 27. Dezember 2024.

Vor der Wahl: Landes-Politiker:innen in SWR1 Leute

Vor der Wahl sind Politiker:innen aus Baden-Württemberg in SWR1 Leute zu Gast. Kandidat:innen der Landesliste von SPD, AfD, Die Linke, FDP, CDU und Bündnis90/Die Grünen sprechen bei uns über die Themen Wirtschaft, Sozialpolitik, Migration, innere Sicherheit und Außenpolitik.

Für Die Linke ist Luigi Pantisano in SWR1 Leute. Er gehört zum Parteivorstand und kandidiert für den Wahlkreis Stuttgart I. Er vertritt in der Sendung die Spitzenkandidatin des Die Linke-Landesverbandes, Sahra Mirow.

Luigi Pantisano: Seit 2017 bei Die Linke, jetzt im Parteivorstand

Dem studierten Architekten und Städteplaner ist eine solidarische und soziale Stadt wichtig, in der sich Vielfalt frei entfalten kann und Rassismus keine Chance hat. Seine Stadt ist mittlerweile Stuttgart.

Geboren wurde er als Sohn italienischer Eltern 1979 in Waiblingen. Nach dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg studierte Pantisano unter anderem in Tokio. 2017 ist er in die Partei DIE LINKE eingetreten und hat sowohl Erfahrungen auf kommunalpolitischer Ebene gesammelt, als auch als OB-Kandidat in Konstanz und auf bundespolitischer Bühne.

Für DIE LINKE ist es die erste Bundestagswahl nach Absplitterung des Bündnis Sahra Wagenknecht. Jetzt gilt es zu zeigen, ob sie mehr ist als eine frühere Volkspartei im Osten oder ein Auslaufmodell. Schon bei der Bundestagswahl 2021 hat die Linke es nur über drei errungene Direktmandate in den Bundestag geschafft. Im Wahlprogramm wird etwa die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie auch auf Hygieneprodukte und Bus und Bahn gefordert. Immer wiederkehrende Sätze im Wahlkampf von DIE LINKE sind "Milliardäre abschaffen" und "Tax the rich".