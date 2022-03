per Mail teilen

Lufthansa

Stefanie Bub lebt ihren Pilotinnen-Traum

Schon als kleines Mädchen wollte sie Pilotin werden. Seit mehr als zwanzig Jahren ist sie in aller Welt unterwegs. Als Kapitänin bei der Deutschen Lufthansa gehört sie zu den 6,5 % der weiblichen Piloten. Sie fliegt Flugzeuge der A320-Reihe. Bis zu fünf Flüge am Tag, achtzehn bis zwanzig Tage im Monat ist sie im Flieger unterwegs. Am 27. eines jeden Monats kommt der neue Dienstplan.

Der Alltag einer Lufthansa-Kapitänin

Als Mutter von zwei kleinen Kindern, mit einem Ehemann, der selbstständiger Gastronom ist, stellt ihr Beruf sie vor so manche Herausforderung. Organisationstalent und Flexibilität sind gefragt.

Die Dokumentation "Doppeldecker-Pilotinnen: Von Frankfurt nach Singapur im größten Passagierflugzeug der Welt" machte Stefanie Bub und ihre Crew bekannt. Über das Leben als Pilotin, die Herausforderungen in der Luft und am Boden berichtet Stefanie Bub in SWR1 Leute.