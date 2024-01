per Mail teilen

Als "Lucilectric" schuf sie mit "Mädchen" einen Klassiker der Neuen Deutschen Welle. Mittlerweile hat sich Luci van Org als Autorin, Illustratorin & Schauspielerin etabliert.

1994 landete Lucilectric mit "Mädchen" auf Platz 2 der Deutschen Charts. Aus der selbstbewussten Girlie-Hymne der 90er Jahre wurde 2022 eine ganz neue Version: "Mädchen Mädchen" brachte Luci van Org und die Rockmusikerin und TV-Moderatorin Jennifer Weist alias YAENNIVER zusammen:

Frauen und Frauenrollen ziehen sich wie ein roter Faden durch Luci van Orgs künstlerisches Schaffen. Inzwischen ist sie preisgekrönte Roman-, Drehbuch- und Theaterautorin, Illustratorin und Schauspielerin. Daher trifft wohl eher die Bezeichnung Cross Media-Künstlerin zu.

Musikalisch ist Luci van Org in verschiedenen Projekten aktiv. Als Lucina Soteira singt und schreibt sie alle Songs selbst, spielt alle Instrumente, nimmt in ihrem Studio auf, programmiert und mastert in Eigenregie.

Bei "Üebermutter" dominieren Metal, Industrial und Gothicsounds mit Texten, bei denen einem das Schmunzeln im Hals stecken bleibt. Sie schrieb u.a. Songs für Nina Hagen und Nena. Als Drehbuchautorin war sie unter anderem an den Serien "In aller Freundschaft", "Wapo Bodensee" und "Wapo Berlin" beteiligt, wo sie selbst eine der Episodenhauptrollen spielte.

Welche Projekte Luci van Org aktuell beschäftigen, das verrät sie in SWR1 Leute.