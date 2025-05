Literaturhistoriker liefert neue Einblicke ins Leben des Schriftstellers Thomas Mann

Dieses Jahr wird der 150. Geburtstag von Thomas Mann gefeiert. Tilmann Lahme ist Thomas Mann-Experte und bringt Einblicke in sein Leben mit.

Thomas Mann gehört zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern und zählt zu den besten Erzählern des 20. Jahrhunderts. Seine Werke wie "Buddenbrooks" und "Der Zauberberg" sind über Generationen hinweg bekannt. Und eigentlich ist schon sehr viel bekannt über den Nobelpreisträger des Jahres 1929.

Schriftsteller Thomas Mann: Neue Einblicke

In diesem Jahr wird der 150. Geburtstag von Thomas Mann gefeiert und deshalb wird Tilmann Lahme als Experte in SWR1 Leute zu Gast sein. Er ist Literaturhistoriker und beschäftigt sich seit Jahren mit der gesamten Familie Mann und jetzt ausführlich auf fast 600 Seiten mit dem Patriarchen in "Thomas Mann - Ein Leben". Die Biografie liefert neue Einblicke durch bislang unbekannte Tagebuchpassagen oder Briefe an den besten Jugendfreund. Also, wenn wir einen der größten deutschen Schriftsteller noch einmal abfeiern wollen, dann mit dem Thomas-Mann-Kenner Tilmann Lahme.