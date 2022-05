Auf der Suche nach ihren griechischen Wurzeln.

Linda Zervakis war von 2013 bis 2021 Sprecherin der 20-Uhr-Tagesschau und damit die erste Frau mit Migrationshinter- und vordergrund auf diesem Platz. Sie kam als Tochter griechischer Eltern in Hamburg zur Welt, arbeitete als Werbetexterin und seit 2001 als Redakteurin und Nachrichtensprecherin für den NDR. Während beunruhigende Fernsehbilder aus Griechenland die Familie erreichen, tritt Linda mit ihrer Mutter Chrissie eine Urlaubsreise an, die zu einer Reise in die Vergangenheit wird. "Etsikietsi" (übersetzt "So lala") heißt ihr aktuellster Roman.