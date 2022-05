Leslie Mandoki | Musiker und Produzent | Dschingis Khan und die Mandoki Soulmates

per Mail teilen

Wer einen der gefragtesten Musik-Produzenten in Deutschland sucht, muss zum Starnberger See. Dort lebt und arbeitet Leslie Mandoki. Zu seinen Klienten gehören etwa Phil Collins, Chaka Khan oder Lionel Richie. Doch Mandoki macht auch selbst Musik mit seinem Allstar-Ensemble "Soulmates". Dem gehören und gehörten etwa Bandmitglieder von Supertramp und Toto an, oder auch Jazzmusiker Till Brönner. Mandoki flüchtete als junger Mann von Ungarn nach Deutschland und begann dann seine Karriere. Erste Bekanntheit erlangte er als Mitglied der Pop-Gruppe Dschingis Khan.

Moderation: Jens Wolters