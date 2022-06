per Mail teilen

Analysiert Schriftstücke in Kriminalfällen.

Für den deutschen Geheimdienst war Leo Martin zehn Jahre im Einsatz. Er deckte brisante Fälle der organisierten Kriminalität auf. Als Experte für unterbewusst ablaufende Denk- und Handlungsmuster brachte er fremde Menschen dazu, ihm zu vertrauen, ihr geheimstes Insiderwissen preiszugeben und langfristig mit dem Dienst zusammenzuarbeiten. Heute überführt Leo Martin als Geschäftsführer des Institutes für Forensische Textanalyse Täter, die Unternehmen anonym angreifen, bedrohen oder erpressen. In "Die geheimen Muster der Sprache" analysiert er gemeinsam mit einem Sprachprofiler Schriftstücke in Kriminalfällen. Der Ex-Geheimagent, Kriminalist und Vernehmungsexperte Leo Martin ist zu Gast in SWR1 Leute.

Redline Verlag Die geheimen Muster der Sprache Ein Sprachprofiler verrät, was andere wirklich sagen Autor Leo Martin Verlag: Redline Verlag ISBN: 978-3868817904