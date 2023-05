Laura Braun und Erich Schmeckenbecher | Liedermacher:innen | Diversity in der Musik

per Mail teilen

Klavierspielen und Singen sind die Sprachen, mit denen Laura Braun aus Freiburg eng verbunden ist. Die Liedermacherin aus Freiburg ist eine vielversprechende Nachwuchskünstlerin. Im vergangenen Jahr wurde sie mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Erich Schmeckenbecher trat vor mehr als 50 Jahren gemeinsam mit Thomas Friz an, um als Duo "Zupfgeigenhansel" das Volkslied zu revolutionieren. Sie verkauften mehr als eine Million Tonträger. Auch solo wurden sie erfolgreich. Heute am Diversity Tag begegnen sich die Musiker unterschiedlicher Generationen und sprechen über die Liebe zur Musik, Veränderungen und das, was sie als Künstlerin und Künstler antreibt.

Moderation: Nicole Köster