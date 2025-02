per Mail teilen

Warum uns Sauna und Eisbäder länger leben lassen, verrät Dr. Volker Limmroth in SWR1 Leute und gibt uns eine Art "Anleitung für ein langes und gesundes Leben".

Wie werde ich gesund 100 Jahre alt? Welche Art von Sport hilft mir dabei am meisten? Muss ich Mikronährstoffe in Tablettenform zuführen oder reicht gesunde Ernährung? Und warum werden die Leute in einigen Regionen der Welt besonders alt? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich der Langlebigkeitsexperte Professor Dr. Volker Limmroth.

Prof. Dr. Volker Limmroth ist Chefarzt für Neurologie und Intensivmedizin im Klinikum Köln-Merheim. Seine Spezialgebiete sind Schlaganfall, Multiple Sklerose, chronische Schmerzen, Parkinson und Langlebigkeitsmedizin. Er wurde als Top Mediziner in der Ärzteliste der Magazine "Focus Gesundheit" und "Stern" ausgezeichnet.