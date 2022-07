Lehrer:innen: Kündigung für die Dauer der Ferien

Ab in den Urlaub oder rein in die Arbeitslosigkeit? In Baden-Württemberg herrscht, wie vielerorts, Lehrer:innenmangel. In Baden-Württemberg werden aber auch diesen Sommer wieder, wie kaum woanders, befristet angestellte Lehrkräfte über die Ferien hinweg für einige Wochen entlassen. Eine Sparmaßnahme des Kultusministeriums - und ein Aufreger, etwa für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Die Landesvorsitzende der GEW, Monika Stein, ist zu Gast in SWR1 Leute und wird sich auch zum Thema größere Klassenstärken und den Modellversuch "Keine Noten an Grundschulen" äußern.