Gastromin verrät: so geht Spitzenküche im Schwarzwald

Traditionen bewahren, Neues versuchen

In 6. Generation führen Kristin und Viktoria Fuchs ein Landhotel mit Spitzenküche. Die Geschwister bringen Neues und bewahren die Tradition. Im "Spielweg" im Münstertal im Schwarzwald ist Viktoria die Köchin. Sie wurde 2018 in den elitären Zirkel der "Jeunes Restaurateurs" aufgenommen. Dort tauschen sich junge Spitzenköche von mehr als 350 Restaurants in 16 Ländern aus. Den wirtschaftlichen Teil managt Kristin - sie studierte Duale BWL mit Schwerpunkt Hotelmanagement.

Gastronomie in der Corona-Krise: ideenreich überlebt

Als ihr Vater eine Hirnblutung hatte und längere Zeit nicht mehr arbeiten konnte, übernahmen sie die Geschäfte. Auch während der Corona-Pandemie waren die krisenerprobten Unternehmerinnen kreativ. Um ihre Hausmacherprodukte zu verkaufen, mailte sie eine Bestellliste mit hausgemachter Wurst, Bergkäse, Marmeladen und Bärlauchpesto an ihre Stammgäste, postete sie auch in sozialen Netzwerken. Die Nachfrage war so groß, dass sie einen Online-Shop eröffneten. Ihr Fazit:

Es bringt nichts, zu verzweifeln. Man muss etwas tun. Gute Ideen helfen einem aus der Krise.

Seit fast 160 Jahren gibt es das Hotel im Münstertal. Wie blickt Kristin Hendricks-Fuchs aktuell in die Zukunft?