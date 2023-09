Lars Haider | Chefredakteur und Scholz-Biograf

per Mail teilen

Lars Haider gehört zu den Journalisten, die Olaf Scholz besser kennen dürften als die meisten.

Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, ist sonst ein Mann, der sich akribisch an die Fakten hält. Jetzt lässt er seiner Fantasie freien Lauf und schlüpft in die Haut von Reporter Lukas Hammerstein, der die Morde an diversen Journalistenkollegen aufklärt.