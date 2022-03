Nach Jahrzehnten des Friedens gibt es Krieg in Europa. So bewertet der Moskauer Ex-Botschafter Rüdiger von Fritsch den Angriffskrieg Russlands.

"Kommt es in der Ukraine zum Krieg?" Diese Frage haben wir Rüdiger von Fritsch am 21. Dezember 2021 in SWR1 Leute gestellt. Seit dem 24. Februar 2022 ist die Antwort klar: Es ist Krieg in Europa, Putin hat die Ukraine überfallen. Die Folgen für Europa und die Welt sind unabsehbar.

Sanktionen gegen Russland: Wie soll Europa auf den Krieg reagieren?

Warum ist es so gekommen? Wie soll der Westen reagieren? Und gibt es überhaupt noch eine Chance für Verhandlungen? Diese und andere Fragen beantwortet Rüdiger von Fritsch in SWR1 Leute. Er ist ein deutscher Top-Diplomat und war zwischen 2014 und 2019 deutscher Botschafter in Moskau.