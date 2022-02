per Mail teilen

In sozialen Netzwerken ist eine Parallelwelt entstanden, in der manche Menschen die schauerlichsten Dinge schreiben oder gar offen zu Hass, Hetze und Gewalt aufrufen.

Auf der bislang wenig überwachten Plattform Telegram werden massivste Gewaltaufrufe gegen Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und andere Menschen verbreitet. Aber auch in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook gibt es viel Hass und Hetze.

Untersuchung auf Telegram und Facebook

Ralf Hohlfeld, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Passau, beschäftigt sich schon lange mit sozialen Medien, Influencern und Bloggern aus der Verschwörungsszene sowie Fake News. Er hat fast 2.000 Facebook- und Telegram-Posts analysiert.

»Ich bin eigentlich abgebrüht, was die Verarbeitung von Medieninhalten angeht, aber die drastischen Formulierungen auf Telegram haben mich persönlich geschockt.«

Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft

Was sagt die Analyse der sozialen Medien über unsere Gesellschaft aus? Professor Ralf Hohlfeld stellt seine Erkenntnisse auch in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Was geschieht, wenn Menschen im Netz immer radikaler agieren und wie gefährdet und bedroht ist unsere Demokratie?