Die Entscheidung, als Vorstandsvorsitzender zu Škoda zu wechseln, dürfte Klaus Zellmer nicht schwer gefallen sein: Der einstige Billigableger des VW-Konzerns hat sich längst zum Musterschüler entwickelt. Während der Mutterkonzern mit Gewinneinbrüchen, Werksschließungen und den drohenden US-Zöllen kämpft, schreibt die tschechische Tochter Rekordzahlen.

Škoda: Modellmix zwischen Elektro, Benzin und Diesel

Dabei hat Škoda nicht voll auf die Elektromobilität gesetzt, sondern bietet weiterhin Benziner und Diesel an. Das soll laut Klaus Zellmer auch bis Ende des Jahrzehnts mal so bleiben. Das, gepaart mit schickem Design, einer klaren Modellpolitik, Qualität und natürlich günstigeren Preisen scheint bei den Kund:innen gut anzukommen. Dabei profitiert Škoda auch von den günstigeren Bedingungen am Produktionsstandort in Tschechien.

Verbrenner-Aus in der EU: wie positioniert sich Škoda?

Dennoch: Früher oder später kommt wohl das Verbrenner-Aus in der EU, da Klimaziele eingehalten werden müssen. Wie die Automobilindustrie am Beispiel eines Herstellers wie Škoda schaffen will, ohne dabei wieder die Zeichen der Zeit zu verpassen und wie ein Automobil-CEO wie Klaus Zellmer sich die Mobilität der Zukunft vorstellt, darüber sprechen wir mit ihm in SWR1 Leute.

Automobilmanager Klaus Zellmer ist seit dem 1. Juli 2022 CEO und Vorstandsvorsitzender der Škoda Auto a.s.. Seine Karriere hat er in seiner Geburtsstadt Stuttgart bei Porsche in Zuffenhausen begonnen. Nach verschiedenen internationalen Stationen war er im Vorstand bei VW, bevor er dann nach Prag zu Škoda wechselte.