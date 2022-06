Er steht seit mehr als 40 Jahren an der Spitze der Unternehmensgruppe „fischer“. Am Hauptsitz in Tumlingen werden pro Tag mehr als 11 Millionen Kunststoffdübel produziert. 1958 wurden bei den "fischerwerken" Dübel aus Nylon erfunden, mit denen sich Schrauben sicher in der Wand verankern lassen. Aus dem Mittelständler wurde ein global agierendes Unternehmen, das längst nicht mehr allein mit Dübeln vertreten ist - Mehr als 5.000 Mitarbeiter und mehr als 800 Mio. Euro Umsatz, vertreten in 50 Gesellschaften und 38 Ländern. Wie blickt Prof. Klaus Fischer auf den deutschen und den internationalen Markt? Welche Einflüsse haben geopolitische Entwicklungen und die Digitalisierung?

Moderation: Nicole Köster mehr...