Was die Papst-Wahl für die Welt und die Kirche bedeutet

Kardinal Prevost wurde zum neuen Papst gewähhlt. Das hielten viele vor dem Konklave für unwahrscheinlich. Wofür steht Leo XIV.?

Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost ist neuer Papst. Der Erzbischof aus Chicago hat sich für den Papstnamen Leo XIV. entschieden. Wer ist der 69-Jährige aus den USA? Kirchenoberhäupter aus den USA galten lange als undenkbar. Was ist von dem US-Amerikaner zu erwarten?

Wie lief das Konklave?

Prof. Hubert Wolf ist Theologe und Kirchenhistoriker. Seit mehr als 40 Jahren hat er Zugang zu den vatikanischen Archiven. Seine Bücher über den Zölibat, das Unfehlbarkeitsdogma oder die Inquisition wurden Bestseller.

In Oberschwaben geboren

Er forscht und lehrt an der Uni Münster. Prof. Hubert Wolf stammt aus Wört in Oberschwaben, wurde 1985 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Priester geweiht. In SWR1 Leute blickt er auf das Konklave und den neuen Papst Leo XIV.