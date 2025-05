Ganz unabhängig von der Herkunft setzt sich der Verein ArbeiterKind.de für mehr Chancengleichheit ein. Gründerin Katja Urbatsch verrät, wie sie Schüler:innen unterstützt.

Diversity-Tag: Gemeinsam sind wir Vielfalt

Am 27. Mai 2025 ist "Diversity-Tag" in Deutschland. Wir im SWR werfen an diesem Tag ein Schlaglicht auf die vielen Facetten der bunten Vielfalt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Herkunft. Und die ist für alle wichtig: Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? Wo fühle ich mich zu Hause und welche Auswirkungen hat meine Herkunft auf meinen Lebensweg? All diese Fragen stellen sich viele von uns Tag für Tag.

Diversität und das Thema Herkunft

Herkunft ist nach wie vor ein wichtiger Indikator für die soziale Stellung eines Menschen, für Bildung, Gesundheit und Teilhabe. Denn noch immer hängen in Deutschland Bildungschancen und Herkunft eng zusammen. Das entscheidende Kriterium dabei: Der Bildungsstand der Eltern. Das deutsche Bildungssystem leistet dieser Ungleichheit aktuell eher Vorschub als sie zu reduzieren, auch im internationalen Vergleich. Die Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hat aufgrund einer internationalen Studie die Chancengleichheit im deutschen Bildungssektor kritisch bewertet.

Organisation ArbeiterKind.de

Für Chancengleichheit setzt sich Katja Urbatsch mit ihrer gemeinnützigen Organisation ArbeiterKind.de ein. Sie unterstützt Schüler:innen, informiert über die Möglichkeit eines Studiums und begleitet sie auf ihrem Weg vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss und Berufseinstieg.

Auch in Baden-Württemberg ist die Organisation aktiv. Für die studierte Amerikanistin wurde das zu ihrem Lebensthema, inzwischen wirken bei ArbieterKind.de mehr als 6.000 Ehrenamtliche mit, 2018 erhielt sie für Ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz und 2024 den Verdienstorden des Landes Berlin. Über die Realität der Chancengleichheit in Deutschland und was wir tun müssten, um diese zu erhöhen, spricht Katja Urbatsch in SWR1 Leute.