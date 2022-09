Beschäftigt sich mit Raubkunst und hat die FAZ-Kolumne „Fragen Sie Julia Voss“.

Charles Darwin dachte mit den Augen, denn es gibt zig Bilder die Darwins Evolutionstheorie begleitet und verbreitet haben. Wie eng Bilder und Evolutionstheorie zusammenhängen, darüber hat Julia Voss promoviert. Sie schrieb über die schwedische Malerin Hilma af Klint, deren Neuentdeckung als kunsthistorische Sensation der vergangenen Jahre gilt.

»Das Werk von Hilma af Klint knallt wie ein Meteorit in eine der wichtigsten Erzählungen der Kunstgeschichte.«

Julia Voss leitete das Kunstressort der FAZ und sie war stellvertretende Leiterin des Feuilletons der FAZ. 2016 wechselte sie in die Wissenschaft und ist Honorarprofessorin an der Leuphana Universität in Lüneburg. Als Co-Kuratorin der documenta "Politik und Kunst" setzt sie sich kritisch mit der Geschichte der documenta in Kassel auseinander. Wie der Kunstbetrieb hinter den Kulissen funktioniert, das erklärt die Kunsthistorikerin Julia Voss in SWR 1 Leute.